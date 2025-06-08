Россияне снова атаковали Харьков КАБами
Россияне атаковали управляемыми авиабомбами окрестности Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
23:04. РФ нанесла удар двумя КАБами по окраине города. Информация о пострадавших уточняется.
Руководитель обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что во время воздушной тревоги в городе были слышны взрывы.
Чиновник призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
23:24. Российская авиабомба зафиксирована на окраине Харькова, вспыхнул пожар.
На место выехали профильные службы, информация о пострадавших не поступала, написал руководитель ОВА.
Также, по состоянию на 23:25,в северных, центральных и восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы "шахедов".
Ранее вечером захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотниками: в некоторых районах города было задымление, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Из-за атаки пострадал 23-летний мужчина, он получил ранение средней степени тяжести и был госпитализирован.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Из-за ударов погибли трое гражданских. Среди 21 пострадавшего есть полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
- Вечером оккупанты снова атаковали город КАБами, одна из бомб попала по детской железной дороге – есть погибшие и более 40 раненых.
- 8 июня президент Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги в эти дни. Диктатор Путин пытается оправдать последние атаки "ответными ударами" на спецоперацию "Паутина" СБУ. В то же время Зеленский опроверг эти слова, напомнив, что наибольший удар за все время большой войны россияне нанесли до операции СБУ.