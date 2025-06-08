Россияне снова атаковали Харьков КАБами

Российский КАБ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне атаковали управляемыми авиабомбами окрестности Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

23:04. РФ нанесла удар двумя КАБами по окраине города. Информация о пострадавших уточняется.

Руководитель обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что во время воздушной тревоги в городе были слышны взрывы.

Чиновник призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

23:24. Российская авиабомба зафиксирована на окраине Харькова, вспыхнул пожар.

На место выехали профильные службы, информация о пострадавших не поступала, написал руководитель ОВА.

Также, по состоянию на 23:25,в северных, центральных и восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы "шахедов".

Ранее вечером захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотниками: в некоторых районах города было задымление, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Из-за атаки пострадал 23-летний мужчина, он получил ранение средней степени тяжести и был госпитализирован.