Росіяни знову атакували Харків КАБами
Росіяни атакували керованими авіабомбами околиці Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
23:04. РФ здійснила удар двома КАБами по околиці міста. Інформація про постраждалих уточнюється.
Керівник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під час повітряної тривоги у місті було чути вибухи.
Посадовець закликав містян перебувати в укриттях до відбою тривоги.
23:24. Російську авіабомбу зафіксовано на околиці Харкова, спалахнула пожежа.
На місце виїхали профільні служби, інформація про постраждалих наразі не надходила, написав керівник ОВА.
Також, станом на 23:25, у північних, центральних та східних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів".
Раніше ввечері загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотниками: у деяких районах міста було задимлення, повідомив глава обладміністрації Іван Федоров.
Через атаку постраждав 23-річний чоловік, він отримав поранення середнього ступеня тяжкості й був ушпиталений.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби. Через удари загинуло троє цивільних. Серед 21 постраждалого є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.
- Ввечері окупанти знову атакували місто КАБами, одна з бомб поцілила по дитячій залізниці – є загиблі та понад 40 поранених.
- 8 червня президент Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги цими днями. Диктатор Путін намагається виправдати останні атаки "ударами у відповідь" на спецоперацію "Павутина" СБУ. Водночас Зеленський спростував ці слова, нагадавши, що найбільший удар за весь час великої війни росіяни завдали до операції СБУ.