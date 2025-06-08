Росіяни знову атакували Харків КАБами

Російський КАБ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни атакували керованими авіабомбами околиці Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

23:04. РФ здійснила удар двома КАБами по околиці міста. Інформація про постраждалих уточнюється.

Керівник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під час повітряної тривоги у місті було чути вибухи.

Посадовець закликав містян перебувати в укриттях до відбою тривоги.

23:24. Російську авіабомбу зафіксовано на околиці Харкова, спалахнула пожежа.

На місце виїхали профільні служби, інформація про постраждалих наразі не надходила, написав керівник ОВА.

Також, станом на 23:25, у північних, центральних та східних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів".

Раніше ввечері загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотниками: у деяких районах міста було задимлення, повідомив глава обладміністрації Іван Федоров.

Через атаку постраждав 23-річний чоловік, він отримав поранення середнього ступеня тяжкості й був ушпиталений.