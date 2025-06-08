Зеленський: Цими днями обов'язково зважаємо на повітряну тривогу
Президент Володимир Зеленський закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги цими днями. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", – сказав президент наприкінці заяви.
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Впродовж останніх днів окупанти продовжили атакувати Україну. Диктатор Володимир Путін намагається виправдати це "ударами у відповідь" на спецоперацію "Павутина" Служби безпеки України, під час якої була уражена стратегічна авіація окупантів.
Водночас Зеленський спростував ці слова, нагадавши, що найбільший удар за весь час великої війни росіяни завдали до операції СБУ.
- 6 червня президент США Трамп вчергове заявив, що Україна сама нібито дала Росії привід для масованої атаки 6 червня після своєї операції "Павутина".
- Ввечері, після нового удару окупантів по Харкову, Зеленський заявив, що "це російські удари не "у відповідь", а на знищення".
- У ніч проти 8 червня російські окупаційні війська атакували Україну майже пів сотнею безпілотників та ракетами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 40 дронів.