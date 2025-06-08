Зеленський: Цими днями обов'язково зважаємо на повітряну тривогу

Путін виправдовує останні удари "відповіддю" на "Павутину", але найбільша атака за всю велику війну відбулась до спецоперації

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги цими днями. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", – сказав президент наприкінці заяви.

Впродовж останніх днів окупанти продовжили атакувати Україну. Диктатор Володимир Путін намагається виправдати це "ударами у відповідь" на спецоперацію "Павутина" Служби безпеки України, під час якої була уражена стратегічна авіація окупантів.

Водночас Зеленський спростував ці слова, нагадавши, що найбільший удар за весь час великої війни росіяни завдали до операції СБУ.