Зеленский: В эти дни обязательно реагируем на воздушную тревогу

Путин оправдывает последние удары "ответом" на "Паутину", но самая большая атака за всю большую войну состоялась до спецоперации

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги на днях. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Обязательно в эти дни реагируем на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", – сказал президент в конце заявления.

В течение последних дней оккупанты продолжили атаковать Украину. Диктатор Владимир Путин пытается оправдать это "ударами в ответ" на спецоперацию "Паутина" Службы безопасности Украины, во время которой была поражена стратегическая авиация оккупантов.

В то же время Зеленский опроверг эти слова, напомнив, что наибольший удар за все время большой войны россияне нанесли до операции СБУ.