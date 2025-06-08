Зеленский: В эти дни обязательно реагируем на воздушную тревогу
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги на днях. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Обязательно в эти дни реагируем на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", – сказал президент в конце заявления.
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В течение последних дней оккупанты продолжили атаковать Украину. Диктатор Владимир Путин пытается оправдать это "ударами в ответ" на спецоперацию "Паутина" Службы безопасности Украины, во время которой была поражена стратегическая авиация оккупантов.
В то же время Зеленский опроверг эти слова, напомнив, что наибольший удар за все время большой войны россияне нанесли до операции СБУ.
- 6 июня президент США Трамп в очередной раз заявил, что Украина сама якобы дала России повод для массированной атаки 6 июня после своей операции "Паутина".
- Вечером, после нового удара оккупантов по Харькову, Зеленский заявил, что "это российские удары не "в ответ", а на уничтожение".
- В ночь на 8 июня российские оккупационные войска атаковали Украину почти полусотней беспилотников и ракетами разных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 40 дронов.