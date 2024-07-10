Россияне расстреляли двух безоружных украинских военнопленных – генпрокурор

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские захватчики убили двух украинских военных, сдавшихся в плен, в районе Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

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"На записи [убийства] четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не сопротивлялись. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей", – акцентировал он.

Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны (военное преступление), соединенного с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным правоохранителей, россияне убили защитников в июне 2024 года вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области.

Карта: Deepstate

Работино на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

Генпрокурор отметил: Украина знает, что этот инцидент – не случайность, а умышленная политика преступного российского режима по уничтожению всего украинского.

"Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", – подытожил Костин.

Фото: X / Андрей Костин

8 апреля уполномоченный по правам человека заявил, что международные организации не знают, как реагировать на случаи расстрела украинских военнопленных со стороны российских военных.

4 июня генпрокурор сообщил, что за время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях сообщены четырем россиянам, вынесен один приговор суда.

18 июня стало известно, что россияне обезглавили украинского военного на Донецком направлении, личность павшего воина установили в тот же день.

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