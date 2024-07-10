Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військовополонених – генпрокурор
Російські загарбники вбили двох українських військових, які здалися у полон, у районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.
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"На записі [убивства] чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", – акцентував він.
Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (воєнний злочин), поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
За даними правоохоронців, росіяни убили захисників у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботино у Запорізькій області.
Генпрокурор зазначив: Україна знає, що цей інцидент – не випадковість, а навмисна політика злочинного російського режиму зі знищення всього українського.
"Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", – підсумував Костін.
- 8 квітня уповноважений з прав людини заявив, що міжнародні організації не знають, як реагувати на випадки розстрілу українських військовополонених з боку російських військових.
- 4 червня генпрокурор повідомив, що за час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду.
- 18 червня стало відомо, що росіяни обезголовили українського військового на Донецькому напрямку, особу полеглого воїна встановили того ж дня.
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