Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військовополонених – генпрокурор

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські загарбники вбили двох українських військових, які здалися у полон, у районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

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"На записі [убивства] чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", – акцентував він.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (воєнний злочин), поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними правоохоронців, росіяни убили захисників у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботино у Запорізькій області.

Мапа: Deepstate

Роботине на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

Генпрокурор зазначив: Україна знає, що цей інцидент – не випадковість, а навмисна політика злочинного російського режиму зі знищення всього українського.

"Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", – підсумував Костін.

Фото: X / Андрій Костін

8 квітня уповноважений з прав людини заявив, що міжнародні організації не знають, як реагувати на випадки розстрілу українських військовополонених з боку російських військових.

4 червня генпрокурор повідомив, що за час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду.

18 червня стало відомо, що росіяни обезголовили українського військового на Донецькому напрямку, особу полеглого воїна встановили того ж дня.

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