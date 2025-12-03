Россияне ударили баллистикой по админзданию в Кривом Роге
Российские оккупанты ударили баллистическим вооружением по административному зданию в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Попадание баллистикой, предварительно "Искандер-М", в административное здание", – написал чиновник.
По его словам, в городе большое количество поврежденных многоэтажек, власти разворачивают штаб в школе напротив здания попадания.
Предварительно, ранена одна женщина – она не в тяжелом состоянии.
Также ликвидирован пожар, добавил Вилкул. Он не уточнял, куда именно пришлась российская атака.
О взрыве в Кривом Роге он написал в 17:48. До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российской баллистики с юга и движении скоростной цели на город.
Руководитель обладминистрации Владислав Гайваненко написал, что из-за атаки загорелись гаражи, последствия удара уточняются.
- В ночь на 3 ноября российские оккупанты ударили беспилотниками по трем районам Днепропетровской области. В результате удара были погибшие и пострадавшие, возникли пожары.
- Той же ночью захватчики атаковали дронами энергоинфраструктуру в Одесском районе – был ранен работник, на объекте возник пожар.
