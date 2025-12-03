Россияне ударили баллистикой по админзданию в Кривом Роге

Оккупанты ранили женщину и повредили много домов, атаковав Кривой Рог, предварительно, "Искандером"

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили баллистическим вооружением по административному зданию в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Попадание баллистикой, предварительно "Искандер-М", в административное здание", – написал чиновник.

По его словам, в городе большое количество поврежденных многоэтажек, власти разворачивают штаб в школе напротив здания попадания.

Предварительно, ранена одна женщина – она не в тяжелом состоянии.

Также ликвидирован пожар, добавил Вилкул. Он не уточнял, куда именно пришлась российская атака.

О взрыве в Кривом Роге он написал в 17:48. До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российской баллистики с юга и движении скоростной цели на город.

Руководитель обладминистрации Владислав Гайваненко написал, что из-за атаки загорелись гаражи, последствия удара уточняются.