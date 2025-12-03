Росіяни вдарили балістикою по адмінбудівлі у Кривому Розі

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вдарили балістичним озброєнням по адміністративній будівлі у Кривому Розі Дніпропетровської області, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Влучання балістикою, попередньо "Іскандер-М", в адміністративну будівлю", – написав чиновник.

За його словами, у місті велика кількість пошкоджених багатоповерхівок, влада розгортає штаб у школі навпроти будівлі влучання.

Попередньо, поранено одну жінку – вона не у важкому стані.

Також ліквідовано пожежу, додав Вілкул. Він не уточнював, куди саме прийшлась російська атака.

Про вибух у Кривому Розі він написав о 17:48. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російської балістики з півдня та рух швидкісної цілі на місто.

Керівник обладміністрації Владислав Гайваненко написав, що через атаку зайнялись гаражі, наслідки удару уточнюються.