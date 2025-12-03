Росіяни вдарили балістикою по адмінбудівлі у Кривому Розі
Російські окупанти вдарили балістичним озброєнням по адміністративній будівлі у Кривому Розі Дніпропетровської області, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Влучання балістикою, попередньо "Іскандер-М", в адміністративну будівлю", – написав чиновник.
За його словами, у місті велика кількість пошкоджених багатоповерхівок, влада розгортає штаб у школі навпроти будівлі влучання.
Попередньо, поранено одну жінку – вона не у важкому стані.
Також ліквідовано пожежу, додав Вілкул. Він не уточнював, куди саме прийшлась російська атака.
Про вибух у Кривому Розі він написав о 17:48. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російської балістики з півдня та рух швидкісної цілі на місто.
Керівник обладміністрації Владислав Гайваненко написав, що через атаку зайнялись гаражі, наслідки удару уточнюються.
- У ніч проти 3 листопада російські окупанти вдарили безпілотниками по трьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок удару були загиблі та постраждалі, виникли пожежі.
- Тієї ж ночі загарбники атакували дронами енергоінфраструктуру в Одеському районі – було поранено працівника, на об'єкті виникла пожежа.
