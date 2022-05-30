Россияне ударили через границу по Сумской области снарядами с флешеттами: фото
Утром 30 мая артиллерия оккупантов из деревни Теткино в РФ трижды обстреляла через границу территорию Сумской области, причем во время одного из этих ударов враг применил начиненные флешеттами снаряды. Об этом эпизоде большой войны сообщили в Госпогранслужбе.
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Стальная шрапнель специальной формы повредила дома и имущество жителей приграничного поселка в Шосткинском районе. Использование таких стальных дротиков длиной около трех сантиметров в жилой застройке – нарушение гуманитарного права.
Такие же поражающие элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, убитых оккупантами в Буче и Ирпене во время неудачной российской операции по захвату Киева.
Еще три обстрела приграничного района в Сумской области произошли ночью: россияне били из минометов (из села Понуры) и РСЗО со стороны села Гуево. Вражеская авиация совершила два удара по территории Хотинского поселкового объединенного территориального общества.
- Утром 30 мая произошел очередной удар России по мосту на Затоку, украинская ПВО сбила одну ракету.
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