Россияне ударили через границу по Сумской области снарядами с флешеттами: фото

Утром 30 мая артиллерия оккупантов из деревни Теткино в РФ трижды обстреляла через границу территорию Сумской области, причем во время одного из этих ударов враг применил начиненные флешеттами снаряды. Об этом эпизоде большой войны сообщили в Госпогранслужбе.

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Стальная шрапнель специальной формы повредила дома и имущество жителей приграничного поселка в Шосткинском районе. Использование таких стальных дротиков длиной около трех сантиметров в жилой застройке – нарушение гуманитарного права.

Такие же поражающие элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, убитых оккупантами в Буче и Ирпене во время неудачной российской операции по захвату Киева.

Еще три обстрела приграничного района в Сумской области произошли ночью: россияне били из минометов (из села Понуры) и РСЗО со стороны села Гуево. Вражеская авиация совершила два удара по территории Хотинского поселкового объединенного территориального общества.

Утром 30 мая произошел очередной удар России по мосту на Затоку, украинская ПВО сбила одну ракету.

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Евгений Пилипенко

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