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Россияне ударили через границу по Сумской области снарядами с флешеттами: фото

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 12:03
Россияне ударили через границу по Сумской области снарядами с флешеттами: фото - Фото
Флешетты российских оккупантов в Украине (фото - ГПСУ)

Утром 30 мая артиллерия оккупантов из деревни Теткино в РФ трижды обстреляла через границу территорию Сумской области, причем во время одного из этих ударов враг применил начиненные флешеттами снаряды. Об этом эпизоде большой войны сообщили в Госпогранслужбе.

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Стальная шрапнель специальной формы повредила дома и имущество жителей приграничного поселка в Шосткинском районе. Использование таких стальных дротиков длиной около трех сантиметров в жилой застройке – нарушение гуманитарного права.

Такие же поражающие элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, убитых оккупантами в Буче и Ирпене во время неудачной российской операции по захвату Киева.

Еще три обстрела приграничного района в Сумской области произошли ночью: россияне били из минометов (из села Понуры) и РСЗО со стороны села Гуево. Вражеская авиация совершила два удара по территории Хотинского поселкового объединенного территориального общества.

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Евгений Пилипенко
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