Россияне ударили дронами по Черниговщине – есть погибший

Иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне ударили дронами по жилому дому в Черниговской области – погиб местный житель, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Оккупанты повредили дом в селе Семеновской общины.

Из-за атаки погиб 68-летний гражданский.

"38-летний односельчанин бросился на спасение. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел – его эвакуировали полицейские", – заметил Чаус.

Семеновская община с центром в селе Семеновка расположено на российско-украинской границе. В эту ОТГ входят 14 населенных пунктов.

Карта: Deepstate

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В ночь на 28 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину более 160 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Противовоздушной обороне удалось сбить 40 "шахедов".

28 апреля Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак ударных дронов РФ. Силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе 15 БпЛА, но было попадание – поврежден объект газового хозяйства.

Вечером в Черкассах возобновили газоснабжение после атаки захватчиков.