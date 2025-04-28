Россияне ударили дронами по Черниговщине – есть погибший
Иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне ударили дронами по жилому дому в Черниговской области – погиб местный житель, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Оккупанты повредили дом в селе Семеновской общины.

Из-за атаки погиб 68-летний гражданский.

"38-летний односельчанин бросился на спасение. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел – его эвакуировали полицейские", – заметил Чаус.

Семеновская община с центром в селе Семеновка расположено на российско-украинской границе. В эту ОТГ входят 14 населенных пунктов.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
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