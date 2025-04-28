Россияне ударили дронами по Черниговщине – есть погибший
Россияне ударили дронами по жилому дому в Черниговской области – погиб местный житель, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
Оккупанты повредили дом в селе Семеновской общины.
Из-за атаки погиб 68-летний гражданский.
"38-летний односельчанин бросился на спасение. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел – его эвакуировали полицейские", – заметил Чаус.
Семеновская община с центром в селе Семеновка расположено на российско-украинской границе. В эту ОТГ входят 14 населенных пунктов.
- В ночь на 28 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину более 160 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Противовоздушной обороне удалось сбить 40 "шахедов".
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- Вечером в Черкассах возобновили газоснабжение после атаки захватчиков.