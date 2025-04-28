Росіяни вдарили дронами по Чернігівщині – є загиблий

Ілюстративне фото: Pacific Press

Росіяни вдарили дронами по житловому будинку на Чернігівщині – загинув місцевий житель, повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.

Окупанти пошкодили будинок у селі Семенівської громади.

Через атаку загинув 68-річний цивільний.

"38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів – його евакуювали поліціянти", – зауважив Чаус.

Семенівська громада із центром у селі Семенівка розташована на російсько-українському кордоні. До цієї ОТГ входять 14 населених пунктів.

Мапа: Deepstate

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У ніч проти 28 квітня російські окупаційні війська атакували Україну понад 160 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Протиповітряній обороні вдалося збити 40 "шахедів".

28 квітня Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак ударних дронів РФ. Сили протиповітряної оборони знищили в регіоні 15 БпЛА, але було влучання – пошкоджено об'єкт газового господарства.

Ввечері у Черкасах відновили газопостачання після атаки загарбників.