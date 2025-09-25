Россияне ударили по объектам энергетики в Винницкой области. Есть попадания
В ночь на 25 сентября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области. Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
По ее данным, в результате атаки есть попадания в объекты энергетики. Все отводные службы отправились на место происшествия.
Позже Заболотная добавила, что была обесточена часть города и остановлено движение поездов. Сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.
Уже утром был ликвидирован пожар. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела
- В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Винницкую область. В результате удара были попадания в гражданские промышленные объекты.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что сейчас российские оккупанты снова концентрируют удары против украинской энергетики.
