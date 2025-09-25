Россияне ударили по объектам энергетики в Винницкой области. Есть попадания

В результате атаки на Винницкую область ночью 25 сентября была обесточена часть города

Энергетика (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области. Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее данным, в результате атаки есть попадания в объекты энергетики. Все отводные службы отправились на место происшествия.

Позже Заболотная добавила, что была обесточена часть города и остановлено движение поездов. Сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.

Уже утром был ликвидирован пожар. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела