Росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Вінниччині. Є влучання

Унаслідок атаки на Вінницьку область вночі 25 вересня було знеструмлено частину міста

Енергетика (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 25 вересня російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінниччини. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За її даними, внаслідок атаки є влучання в об’єкти енергетики. Усі відповідні служби вирушили на місце події.

Пізніше Заболотна додала, що було знеструмлено частину міста й зупинено рух потягів. Зараз електропостачання та рух потягів відновлено.

Уже зранку було ліквідовано пожежу. Усі відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу