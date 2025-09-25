Росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Вінниччині. Є влучання
У ніч проти 25 вересня російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінниччини. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
За її даними, внаслідок атаки є влучання в об’єкти енергетики. Усі відповідні служби вирушили на місце події.
Пізніше Заболотна додала, що було знеструмлено частину міста й зупинено рух потягів. Зараз електропостачання та рух потягів відновлено.
Уже зранку було ліквідовано пожежу. Усі відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу
- У ніч проти 10 вересня російські війська атакувала Вінницьку область. Унаслідок удару були влучання в цивільні промислові об'єкти.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі російські окупанти знову концентрують удари по українській енергетиці.
