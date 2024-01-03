Россияне выдумали удар по "бункеру заместителя Залужного" в Киеве. ВСУ это опровергли

Пропаганда врага распространила фейк о якобы "гибели" одного из заместителей Залужного

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты распространили фейк о якобы ударе по "бункеру, где был заместитель" главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного утром 2 января. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что пропагандисты РФ распространяют фейк о поражении бункера с замом Залужного в Киеве.

"Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющим ничего общего с реальностью. Советуем использовать информацию из официальных источников", — сказано в сообщении.

2 января Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Утром оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

Читайте также: Зеленский – украинцам: Россия запустила 300 ракет с 29 декабря, реагируйте на сигналы тревоги