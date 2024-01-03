Росіяни вигадали удар по "бункеру заступника Залужного" у Києві. У ЗСУ це спростували

Пропаганда ворога поширила фейк про нібито "загибель" одного із заступників Залужного

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Російські окупанти поширили фейк про нібито удар по "бункеру, де був заступник" головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного вранці 2 січня. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Військові заявляють, що пропагандисти РФ поширюють фейк про ураження бункера із заступником Залужного у Києві.

"Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, який не має нічого спільного з реальністю. Радимо використовувати інформацію з офіційних джерел", – йдеться у повідомленні.

2 січня Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використовувала Росія, були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Вранці окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи пролунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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