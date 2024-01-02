Российская армия обстреляла из артиллерии Никополь: двое мужчин ранены

В результате обстрела Никополя были повреждены частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура и торговый павильон

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Российская армия 2 января обстреляла Никополь из артиллерии. В результате этого ранения получили два человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По данным Лысака, 50-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший 59 лет будет лечиться амбулаторно.

Фото: Сергей Лысак

Также он сообщил, что в результате обстрела были повреждены частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура, торговый павильон.

Фото: Сергей Лысак

Кроме этого, изуродованы три многоэтажки, 16 частных домов, разбиты пять хозяйственных построек, две – уничтожены. Зацепило авто, линию электропередач и газопроводы, добавил он.

Фото: Сергей Лысак

Также Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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