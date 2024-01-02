Російська армія обстріляла з артилерії Нікополь: двоє чоловіків поранені
Російська армія 2 січня обстріляла Нікополь з артилерії. Внаслідок цього поранень зазнали двоє людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За даними Лисака, 50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно.
Також він повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торговельний павільйон.
Окрім цього понівечені три багатоповерхівки, 16 приватних будинків, потрощені п'ять господарських споруд, дві – знищені. Зачепило авто, лінію електропередач та газогони, додав він.
- Також Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.
- Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.
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