Російська армія обстріляла з артилерії Нікополь: двоє чоловіків поранені

Внаслідок обстрілу Нікополя було пошкоджено приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркову інфраструктуру та торговельний павільйон

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Російська армія 2 січня обстріляла Нікополь з артилерії. Внаслідок цього поранень зазнали двоє людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За даними Лисака, 50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно.

Фото: Сергій Лисак

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торговельний павільйон.

Фото: Сергій Лисак

Окрім цього понівечені три багатоповерхівки, 16 приватних будинків, потрощені п'ять господарських споруд, дві – знищені. Зачепило авто, лінію електропередач та газогони, додав він.

Фото: Сергій Лисак

Також Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

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