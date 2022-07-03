Российская ракета попала в базу отдыха в Одесской области

Вечером 2 июля на одной из баз отдыха в Одесской области взорвалась российская ракета. Об этом сообщает Суспильне Одесса со ссылкой на оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, взрыв прозвучал во время воздушной тревоги.

"Во время воздушной тревоги в Одесской области раздался взрыв. По информации ОК "Юг", ракета попала в хозяйственное здание прибрежной зоны базы отдыха. Значительных разрушений и травмированных нет", – говорится в сообщении.

1 июля Россия нанесла ночной ракетный удар по жилым домам курортного поселка Сергеевка Одесской области. При этой атаке, по неокончательным данным, 21 человек погиб и около 40 пострадали.

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Наталия Медведева

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