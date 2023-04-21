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Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуется много операций – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 15:46
Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуется много операций – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

В России представители так называемых "элит" боятся за свое будущее и поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения России. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Украина 24.

Юсова спросили, ищут ли российские элиты связи с Украиной, чтобы "прикрыть свой тыл" или сохранить жизнь.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своих доходов, для своих семей, довольно широкая", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что в первую очередь россияне предпринимают эти усилия для того, чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности.

"Сейчас это в большей мере относится к условной бизнес-элите, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки обитателей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – сказал Юсов.

По прогнозу ГУР, чем большими будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы, для того чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Много контактов и операций реализуется, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – сказал Юсов.

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Наталія Медведєва
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война гур андрей юсов
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