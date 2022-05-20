Российские оккупанты не смогли перерезать трассу на Бахмут – Кириленко

19 мая российские оккупанты пытались, но не смогли перерезать трассу на Бахмут. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Национального телемарафона.

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По словам Кириленко, в Донецкой области продолжаются обстрелы, под огнем Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк. По Бахмуту оккупанты нанесли шесть ракетных, бомбовых и авиационных ударов.

Глава ОВА добавил, что российские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут.

"Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отражен, уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, освобожден", – сообщил Кириленко.

Ранее 19 мая сообщалось, что российские оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов.

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Наталия Медведева

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