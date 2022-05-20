UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты не смогли перерезать трассу на Бахмут – Кириленко

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 02:48
Российские оккупанты не смогли перерезать трассу на Бахмут – Кириленко - Фото
Павел Кириленко (Скриншот видео)

19 мая российские оккупанты пытались, но не смогли перерезать трассу на Бахмут. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кириленко, в Донецкой области продолжаются обстрелы, под огнем Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк. По Бахмуту оккупанты нанесли шесть ракетных, бомбовых и авиационных ударов.

Глава ОВА добавил, что российские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут.

"Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отражен, уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, освобожден", – сообщил Кириленко.

Читайте также: "На Донбассе ад, и это не преувеличение". Зеленский записал видеообращение

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Павел Кириленко Донбасс бахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 