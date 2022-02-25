Российские оккупанты ведут ракетный обстрел Харькова
Харьков подвергается ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Телеграм, генпрокурор Ирина Венедиктова в ФБ, Суспильне Харьков в ТГ.
Синегубов призвал харьковчан оставаться в укрытиях.
"Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте безопасные места", – написал он.
По информации Венедиктовой, взлетная полоса Харьковского авиационного завода на улице Сумской, 134, подверглась обстрелу кассетными ракетами.
Ранены трое курсантов Нацгвардии.
Суспильне Харьков сообщает, что звуки взрывов слышны в центре, со стороны аэропорта, Шишковке, метро "Киевская", Салтовки, Клочковской, Шатиловки.
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