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Российские оккупанты ведут ракетный обстрел Харькова

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 17:39

Харьков подвергается ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Телеграм, генпрокурор Ирина Венедиктова в ФБ, Суспильне Харьков в ТГ.

Синегубов призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

"Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте безопасные места", – написал он.

По информации Венедиктовой, взлетная полоса Харьковского авиационного завода на улице Сумской, 134, подверглась обстрелу кассетными ракетами.

Ранены трое курсантов Нацгвардии.

Суспильне Харьков сообщает, что звуки взрывов слышны в центре, со стороны аэропорта, Шишковке, метро "Киевская", Салтовки, Клочковской, Шатиловки.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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Харьков
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