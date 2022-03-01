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Российские оппозиционеры – военным РФ: Если не остановить войну, погибнет также Россия

01.03.2022, 22:11
Российские оппозиционеры – военным РФ: Если не остановить войну, погибнет также Россия - Фото
Михаил Ходорковский (фото - EPA)

Антивоенный комитет, созданный российскими политэмигрантами, выпустил обращение к российским военным с призывом прекратить войну против Украины и не допустить мировой или ядерной войны. Обращение опубликовал в Facebook Михаил Ходорковский.

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"Может быть, в России еще не все поняли, что происходит. Но вы, – те, кто воюет в Украине, – видите это своими глазами. Вы видите, что напали на чужую страну. Вы видите, что вас заставляют убивать и русских, и украинцев во славу человека, сидящего в бункере", – говорится в обращении.

Российские оппозиционеры призвали военных в случае поступления преступного приказа использовать тактическое ядерное оружие не выполнять его.

"Вы видите своими глазами, что все, что говорила вам путинская пропаганда, – это чудовищная ложь. Вы видите, что вы воюете не против "нацистов" и "бандеровцев", а против народа. Для Украины это – Отечественная война. С вами сражаются не только те, кто говорят по-украински, но и те, кто говорят по-русски. С вами сражаются русские, живущие в Украине", – отмечают в Антивоенном комитете.

Там убеждены, что Путин уже проиграл эту войну.

"Все пошло не по его плану. Украинский народ един, как никогда. Мир един в своей поддержке Украины и в абсолютном осуждении Путина. Сейчас он начинает ковровые обстрелы украинских городов. Еще немного – и он пустит в ход ядерное оружие", – говорится в обращении.

Оппозиционеры резонно отмечают, что если не остановить эту войну, слово "русский" будет "покрыто позором, а необратимая ненависть между украинцами и русскими будет продолжаться не одно поколение".

"Те, кто не боится, выходите на улицы. Те, кто боится, – сопротивляйтесь словом. Если не остановить Путина, погибнет не только Украина, но и Россия", – сказано в обращении.

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Вадим Ребрина
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Россия война Михаил Ходорковский
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