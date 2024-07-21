Российские "шахеды" сбивали на территории Киевщины: какие последствия для региона

В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами.

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 21 июля Киевская область была атакована ударными дронами, в результате этого на территории двух районов области упали обломки. Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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По его данным – попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, пострадавших нет.

В то же время на территории двух районов области вследствие падения обломков есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.

Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано.

В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.

В эту ночь Силы обороны сбили 35 "шахедов" из 39.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.

В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых не был установленного типа.

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