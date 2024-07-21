Российские "шахеды" сбивали на территории Киевщины: какие последствия для региона
В ночь на 21 июля Киевская область была атакована ударными дронами, в результате этого на территории двух районов области упали обломки. Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
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По его данным – попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, пострадавших нет.
В то же время на территории двух районов области вследствие падения обломков есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.
Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано.
- В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.
- В эту ночь Силы обороны сбили 35 "шахедов" из 39.
- В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.
- В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых не был установленного типа.
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