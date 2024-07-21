Російські "шахеди" збивали на території Київщини: які наслідки для регіону

У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 21 липня Київська область була атакована ударними дронами, внаслідок цього на території двох районів області впали уламки. Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За його даними – влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає, постраждалих немає.

Водночас на території двох районів області, внаслідок падіння уламків, є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля.

Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано.

У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами: всі вони були знищені на підступах до Києва.

В цю ніч Сили оборони збили 35 "шахедів" з 39.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.

У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу.

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