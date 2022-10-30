"Россию проинформировали": ООН, Турция и Украина согласовали проход 14 судов на 31 октября
ООН заявила, что согласовала с Турцией и Украиной план прохождения следующих 14 грузовых судов в рамках соглашения о черноморском "зерновом коридоре", сообщает Reuters.
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Три участника "зернового соглашения" – Организация Объединенных Наций, Турция и Украина – согласовали на 31 октября план прохода для 14 судов, находящихся в турецких водах.
Согласование прошло на следующий день после того, как Россия приостановила свое участие в Черноморской зерновой инициативе.
В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле говорится, что также достигнута договоренность о проведении в рамках инициативы инспекций 40 судов.
В СКК заявили, что "российская делегация была проинформирована об этих планах".
- Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.
- 30 октября морской экспорт зерна из Украины был приостановлен.
- Россия затребовала на 31 октября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором собирается обсуждать атаку на военные корабли Черноморского флота в контексте гарантий безопасности черноморского "зернового коридора".
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