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"Россию проинформировали": ООН, Турция и Украина согласовали проход 14 судов на 31 октября

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 23:33
Антониу Гутерриш в Стамбуле (Фото - Twitter António Guterres)

ООН заявила, что согласовала с Турцией и Украиной план прохождения следующих 14 грузовых судов в рамках соглашения о черноморском "зерновом коридоре", сообщает Reuters.

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Три участника "зернового соглашения" – Организация Объединенных Наций, Турция и Украина – согласовали на 31 октября план прохода для 14 судов, находящихся в турецких водах.

Согласование прошло на следующий день после того, как Россия приостановила свое участие в Черноморской зерновой инициативе.

В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле говорится, что также достигнута договоренность о проведении в рамках инициативы инспекций 40 судов.

В СКК заявили, что "российская делегация была проинформирована об этих планах".

Сергій Бережний
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