Рубио и новый посол США при НАТО прибыли в Брюссель

Марко Рубио (Фото: ЕРА / Stringer)

Госсекретарь США Марко Рубио и новый посол страны при НАТО Мэттью Уитакер прибыли в Брюссель, где 3-4 апреля состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран – членов Альянса. Об этом пишет The Washington Post.

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Накануне Сенат США утвердил Уитакера в должности 26-го постоянного представителя страны при НАТО. Во время слушаний по его утверждению Уитакер заверил, что у администрации Дональда Трампа "железная" преданность НАТО.

Уитакер подтвердил приверженность США пятой статье НАТО, которая предусматривает, что нападение на любого члена Альянса должно рассматриваться как нападение на всех, но его задачей также будет поощрять Европу к "миру, безопасности и восстановлению Украины".

"Должность постоянного представителя США при НАТО – это работа всей жизни, и эта возможность появилась в критический момент в истории Альянса. Я готов немедленно начать работу и с нетерпением жду помощи Альянса в осуществлении необходимых и длительных изменений", – сказал он.

1 апреля 2025 года Госдеп США сообщил, что Рубио примет участие во встрече глав МИД стран НАТО. Одной из тем обсуждения будет обеспечение продолжительного мира в Украине.

В кулуарах встречи могут состояться первые личные дипломатические переговоры между Данией и США на высоком уровне после избрания Трампа президентом США и его обещаний взять под контроль Гренландию.

Глава МИД Сибига выразил заинтересованность во встрече с Рубио на полях мероприятия.