Рубіо та новий посол США при НАТО прибули до Брюсселя

Марко Рубіо (Фото: ЕРА / Stringer)

Держсекретар США Марко Рубіо та новий посол країни при НАТО Меттью Вітакер прибули до Брюсселя, де 3-4 квітня відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн – членів Альянсу. Про це пише The Washington Post.

Напередодні Сенат США затвердив Вітакера на посаді 26-го постійного представника країни при НАТО. Під час слухань щодо його затвердження Вітакер запевнив, що адміністрація Дональда Трампа має "залізну" відданість НАТО.

Як пише WP, Вітакер підтвердив відданість США п'ятій статті НАТО, яка передбачає, що напад на будь-якого члена Альянсу має розглядатися як напад на усіх, але його завданням також буде заохочувати Європу до "миру, безпеки та відновлення України".

"Посада постійного представника США при НАТО – це робота всього життя, і ця можливість з’явилася в критичний момент в історії Альянсу. Я готовий негайно розпочати роботу і з нетерпінням чекаю на допомогу Альянсу у здійсненні необхідних і довготривалих змін", – сказав він.

1 квітня 2025 року Держдеп США повідомив, що Рубіо візьме участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однією з тем обговорення буде забезпечення тривалого миру в Україні.

У кулуарах зустрічі також можуть відбутися перші особисті дипломатичні переговори між Данією та США на високому рівні після обрання Трампа президентом США та його обіцянок взяти під контроль Гренландію.

Глава МЗС Сибіга висловив зацікавленість у зустрічі з Рубіо на полях заходу.