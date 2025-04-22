Рубио пообещал сделать Госдепартамент США "снова великим": что значит реформа

Департамент, занимающийся Украиной и РФ, на месте. Но сокращаются 132 офиса, в том числе документировавший военные преступления оккупантов

Марко Рубио (Фото: JULIEN DE ROSA/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о всеохватывающем плане реорганизации ведомства. Медиа The Free Press, публикацией которой чиновник поделилися в соцсети X, предоставляет больше деталей насчет реформы.

Ресурс, ссылаясь на внутренние документы Госдепа, утверждает, что тот планирует ликвидировать или реструктуризировать сотни своих офисов в Вашингтоне.

По данным медиа, речь идет о сокращении количества подразделений с 734 до 602 – то есть на 17%.

Речь идет о закрытии 132 офисов, в том числе созданных для защиты прав человека, продвижения демократии за рубежом, противостояния экстремизму и предотвращения военных преступлений.

Ресурс пишет, что под сокращение попадает и Бюро по конфликтам и стабилизационным операциям, которое, среди прочего, занималось "созданием аналитики для документирования военных преступлений, совершенных силами, связанными с Россией, в Украине".

Неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа заявил The Free Press, что заместители Рубио также получили инструкции в течение 30 дней представить планы сокращения американского персонала в отдельных департаментах на 15%. В частности, под это сокращение попадают шесть главных офисов ведомства, в которых работают тысячи человек.

Следует отметить, что Бюро европейских и евразийских дел, которое занимается вопросами Украины и России, остается в структуре Госдепа. Об этом свидетельствует предложенная организационная схема, опубликованная вместе с заявлением Рубио:

Схема: сайт Госдепа

Для сравнения: нынешняя структура ведомства, которую публикует The Free Press

А что сказал Рубио?

"Мы встречаемся с огромными вызовами по всему миру. Чтобы реализовать внешнюю политику президента Трампа "Америка превыше всего", мы должны сделать Государственный департамент снова великим", – заявил госсекретарь.

По его мнению, в нынешнем виде Госдеп "раздут, забюрократизирован и неспособен выполнять свою основную дипломатическую миссию в новую эпоху конкуренции великих государств".

Также Рубио утверждает, что "разрастание бюрократического аппарата создало систему более зависимую от радикальной политической идеологии, чем от продвижения ключевых национальных интересов Америки".

"Именно поэтому сегодня я объявляю о комплексном плане реорганизации, который приведет Департамент в 21 век. Этот подход расширит возможности Департамента с самого низового уровня, от бюро до посольств. Региональные функции будут объединены для повышения функциональности, лишние офисы будут ликвидированы, а неуставные программы, которые не соответствуют основным национальным интересам Америки, прекратят свое существование", – анонсировал чиновник.