Рубіо пообіцяв зробити Держдеп США "знову великим": що означає реформа
Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про всеосяжний план реорганізації відомства. Медіа The Free Press, публікацію якого посадовець поширив у соцмережі X, надає більше деталей щодо реформи.
Ресурс, посилаючись на внутрішні документи Держдепу, стверджує, що той планує ліквідувати або реструктуризувати сотні своїх офісів у Вашингтоні.
За даними медіа, йдеться про скорочення кількості підрозділів з 734 до 602 – тобто на 17%.
Йдеться про закриття 132 офісів, зокрема тих, що створені для захисту прав людини, просування демократії за кордоном, протистояння екстремізму та запобіганню воєнним злочинам.
Ресурс пише, що під скорочення потрапляє і Бюро з конфліктів та стабілізаційних операцій, яке, серед іншого, займалося "створенням аналітики для документування воєнних злочинів, скоєних силами, пов’язаними з Росією, в Україні".
Неназваний високопоставлений посадовець Держдепу заявив The Free Press, що заступники Рубіо також отримали інструкції впродовж 30 днів представити плани скорочення американського персоналу в окремих департаментах на 15%. Зокрема, під це скорочення підпадають шість головних офісів відомства, у яких працюють тисячі людей.
Слід зауважити, що Бюро європейських і євразійських справ, яке опікується питаннями України та Росії, залишається у структурі Держдепу. Про це свідчить запропонована організаційна схема, опублікована разом з заявою Рубіо:
А що сказав Рубіо?
"Ми наражаємося на величезні виклики в усьому світі. Щоб реалізувати зовнішню політику президента Трампа "Америка понад усе", ми повинні зробити Державний департамент знову великим", – заявив держсекретар.
На його думку, у нинішньому вигляді Держдеп є "роздутим, забюрократизованим та нездатним виконувати свою основну дипломатичну місію в нову епоху конкуренції великих держав".
Також Рубіо стверджує, що "розростання бюрократичного апарату створило систему, більш залежну від радикальної політичної ідеології, ніж від просування ключових національних інтересів Америки".
"Саме тому сьогодні я оголошую про комплексний план реорганізації, який приведе Департамент у ХХІ століття. Цей підхід розширить можливості Департаменту з самого низового рівня, від бюро до посольств. Регіональні функції будуть об'єднані для підвищення функціональності, зайві офіси будуть ліквідовані, а нестатутні програми, які не відповідають основним національним інтересам Америки, припинять своє існування", – анонсував посадовець.
- У березні США припинили фінансування програми з документування воєнних злочинів Росії, в межах якої створювалася конфіденційна база даних депортованих українських дітей.
- 28 березня стало відомо, що США відновлять фінансування програми з відстеження викрадених РФ українських дітей. Але того ж дня Рубіо заперечив, що Штати продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією.
- 16 квітня Рубіо заявив, що закриває офіс Держдепартаменту, який протидіяв іноземній дезінформації, зокрема російській, звинувативши його в цензурі та розтраті грошей платників податків.