Рубіо пообіцяв зробити Держдеп США "знову великим": що означає реформа

Бюро, яке займається Україною та РФ, на місці. Але скорочуються 132 офіси, зокрема той, що документував воєнні злочини окупантів

Марко Рубіо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про всеосяжний план реорганізації відомства. Медіа The Free Press, публікацію якого посадовець поширив у соцмережі X, надає більше деталей щодо реформи.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Ресурс, посилаючись на внутрішні документи Держдепу, стверджує, що той планує ліквідувати або реструктуризувати сотні своїх офісів у Вашингтоні.

За даними медіа, йдеться про скорочення кількості підрозділів з 734 до 602 – тобто на 17%.

Йдеться про закриття 132 офісів, зокрема тих, що створені для захисту прав людини, просування демократії за кордоном, протистояння екстремізму та запобіганню воєнним злочинам.

Ресурс пише, що під скорочення потрапляє і Бюро з конфліктів та стабілізаційних операцій, яке, серед іншого, займалося "створенням аналітики для документування воєнних злочинів, скоєних силами, пов’язаними з Росією, в Україні".

Неназваний високопоставлений посадовець Держдепу заявив The Free Press, що заступники Рубіо також отримали інструкції впродовж 30 днів представити плани скорочення американського персоналу в окремих департаментах на 15%. Зокрема, під це скорочення підпадають шість головних офісів відомства, у яких працюють тисячі людей.

Слід зауважити, що Бюро європейських і євразійських справ, яке опікується питаннями України та Росії, залишається у структурі Держдепу. Про це свідчить запропонована організаційна схема, опублікована разом з заявою Рубіо:

Схема: сайт Держдепу

Для порівняння: нинішня структура відомства, яку публікує The Free Press

А що сказав Рубіо?

"Ми наражаємося на величезні виклики в усьому світі. Щоб реалізувати зовнішню політику президента Трампа "Америка понад усе", ми повинні зробити Державний департамент знову великим", – заявив держсекретар.

На його думку, у нинішньому вигляді Держдеп є "роздутим, забюрократизованим та нездатним виконувати свою основну дипломатичну місію в нову епоху конкуренції великих держав".

Також Рубіо стверджує, що "розростання бюрократичного апарату створило систему, більш залежну від радикальної політичної ідеології, ніж від просування ключових національних інтересів Америки".

"Саме тому сьогодні я оголошую про комплексний план реорганізації, який приведе Департамент у ХХІ століття. Цей підхід розширить можливості Департаменту з самого низового рівня, від бюро до посольств. Регіональні функції будуть об'єднані для підвищення функціональності, зайві офіси будуть ліквідовані, а нестатутні програми, які не відповідають основним національним інтересам Америки, припинять своє існування", – анонсував посадовець.