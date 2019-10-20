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Рябошапка: Дело Гладковского имеет определенные связи с Пашинским

Рябошапка: Дело Гладковского имеет определенные связи с Пашинским - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.10.2019, 22:43

Генпрокурор прокомментировал возможные связи Пашинского с делами Укроборонпрома

Дело бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в хищении средств в оборонной отрасли и злоупотреблении служебным положением, имеет связи с бывшим народным депутатом и экс-председателем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Пашинским. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире ICTV.

Говоря о связи Пашинского с Укроборонпромом, Рябошапка отметил: "Возможно это выглядит странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы по Пашинскому были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение.

Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом.

Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому".

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руслан рябошапка олег гладковский сергей пашинский гпу укроборонпром
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