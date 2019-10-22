Рябошапка об аттестации Горбатюка: Правила одинаковы для всех

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуроры Сергей Горбатюк и Алексей Донской, ведущие дела Майдана, будут уволены в соответствии с законом, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос о ситуации с Горбатюком и Донским, которые отказались писать заявления на аттестацию по установленной форме, поскольку в ней присутствовал пункт о возможном влиянии на оценку сведений, полученных из анонимных источников, что якобы нарушает их права, Рябошапка напомнил, что использование таких сведений предусмотрено, например, законом о предотвращении коррупции.

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По словам Рябошапки, около 50 прокуроров подали заявления по форме, "которая им больше нравится". Генпрокурор сравнил это с ситуацией, когда чиновнику не понравилась бы форма декларации о доходах, и он подал бы ее в том виде, в котором считает нужным. "Это, очевидно, выходит за границы здравого смысла. Правила одинаковы для всех", -заявил Рябошапка.

Рябошапка подчеркнул, что прокурор не может быть уволен только на основании анонимного сообщения. Если у кадровой комиссии возникают какие-то вопросы, прокурору дается не меньше трех дней для подготовки ответа, сказал он.