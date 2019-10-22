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Вспомнили. Рябошапка отдал НАБУ дело о "кураторе НАПК" с Банковой

Вспомнили. Рябошапка отдал НАБУ дело о "кураторе НАПК" с Банковой - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.10.2019, 11:26

Осенью 2017 года случился скандал: чиновников НАПК/АП обвинили в фальсификации итогов проверки деклараций: тогда дело замяли и отложили в долгий ящик

Дело о возможном злоупотреблении властью чиновниками Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации президента передали Национальному антикоррупционному бюро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, в НАПК, вероятно, действуя по указке из АП, в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений при проверке деклараций чиновников, или же решали вообще не проводить таких проверок.

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В ноябре 2017-го сотрудница отдела финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина обвинила руководство в фальсификации проверок деклараций якобы по указке от "куратора НАПК" из АП Алексея Горащенкова и передала "улики" в НАБУ. Позднее ГПУ перенаправила производство в СБУ.

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