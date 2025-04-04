Рютте объяснил, что подразумевает под "устойчивым миром" для Украины
Генсек НАТО Марк Рютте считает "устойчивым миром" для Украины обстоятельства, при которых Россия не сможет угрожать ее территориальной целостности в будущем. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 апреля.
У Рютте спросили, что означает концепт "устойчивого мира" для Украины и кто, по его мнению, должен его обеспечить.
Самым кратким ответом на этот вопрос генсек НАТО назвал "такой мир, чтобы Путин больше никогда не пытался попытаться захватить ни одного квадратного километра, квадратной мили украинской территории".
"Когда он будет знать, что есть меры по сдерживанию, обороны, обеспечивающие, что на Украину уже нельзя напасть", – добавил Рютте.
По его словам, сейчас члены НАТО делают все, чтобы обеспечить Украину необходимым для продолжения борьбы с российской агрессией. Речь идет о так называемой чешской инициативе, прямых поставках вооружений, а также "коалиции желающих".
- 24 февраля 2025 года советник президента США по нацбезопасности Уолтц сказал, что вступление Украины в НАТО не обсуждается.
- 26 февраля премьер-министр Италии Мелони предложила распространить на Украину статью НАТО о коллективной защите без вступления в блок.
- В тот же день Трамп заявил, что Украина "может забыть" о вступлении в НАТО.
- 22 марта специальный посланник президента США Виткофф сказал, что предоставление Украине защиты в соответствии с пятой статьей договора о НАТО обсуждается, а членство – нет.