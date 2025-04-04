Рютте пояснив, що має на увазі під "сталим миром" для України
Генсек НАТО Марк Рютте вважає "сталим миром" для України обставини, за яких Росія не зможе загрожувати її територіальній цілісності у майбутньому. Про це він заявив на пресконференції 4 квітня.
У Рютте запитали, що означає концепт "сталого миру" для України та хто, на його думку, має його забезпечити.
Найкоротшою відповіддю на це запитання генсек НАТО назвав "такий мир, щоб Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра, квадратної милі української території".
"Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти", – додав Рютте.
За його словами, зараз члени НАТО роблять усе, щоб забезпечити Україну необхідним для продовження боротьби проти російської агресії. Йдеться про так звану чеську ініціативу, прямі постачання озброєнь, а також "коаліцію охочих".
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