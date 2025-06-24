С начала большой войны Россия применила против Украины более 28 000 "шахедов" – Зеленский

Только в июне этого года оккупанты направили на Украину 2736 дронов, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

С начала полномасштабного вторжения Россия направила на украинские города тысячи ударных беспилотников типа Shahed, только в июне – более 2700. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов.

"С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дрона "шахед". Только в этом июне они уже запустили 2736 "шахедов"", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия никогда бы не смогла этого сделать без своих связей с иранским режимом.

"И мы бы в Украине никогда не сбивали эти дроны без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя", – подчеркнул глава государства.