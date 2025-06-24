С начала большой войны Россия применила против Украины более 28 000 "шахедов" – Зеленский
С начала полномасштабного вторжения Россия направила на украинские города тысячи ударных беспилотников типа Shahed, только в июне – более 2700. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов.
"С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дрона "шахед". Только в этом июне они уже запустили 2736 "шахедов"", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия никогда бы не смогла этого сделать без своих связей с иранским режимом.
"И мы бы в Украине никогда не сбивали эти дроны без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя", – подчеркнул глава государства.
- 20 июня президент сказал, что объемы производства дронов, способных перехватывать российские ударные БпЛА, увеличиваются.
- 21 июня 2025 года Зеленский сообщал, что у Украины есть договоренности с Германией и Канадой о финансировании производства перехватчиков для ударных беспилотников типа Shahed.