Від початку великої війни Росія застосувала проти України понад 28 000 "шахедів" – Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Росія спрямувала на українські міста тисячі ударних безпілотників типу Shahed, лише у червні – понад 2700. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів.
"З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони "шахед". Лише в цьому червні вони вже запустили 2736 "шахедів"", – сказав президент.
Він наголосив, що Росія б ніколи не змогла цього зробити без своїх зв'язків з іранським режимом.
"І ми б в Україні ніколи не збивали ці дрони без вашої солідарності й підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе", – наголосив глава держави.
- 20 червня президент сказав, що обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати російські ударні БпЛА, збільшуються.
- 21 червня 2025 року Зеленський повідомляв, що Україна має домовленості з Німеччиною та Канадою щодо фінансування виробництва перехоплювачів для ударних безпілотників типу Shahed.