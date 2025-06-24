Від початку великої війни Росія застосувала проти України понад 28 000 "шахедів" – Зеленський

Лише у червні цього року окупанти спрямували на Україну 2736 дронів, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Від початку повномасштабного вторгнення Росія спрямувала на українські міста тисячі ударних безпілотників типу Shahed, лише у червні – понад 2700. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів.

"З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони "шахед". Лише в цьому червні вони вже запустили 2736 "шахедів"", – сказав президент.

Він наголосив, що Росія б ніколи не змогла цього зробити без своїх зв'язків з іранським режимом.

"І ми б в Україні ніколи не збивали ці дрони без вашої солідарності й підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе", – наголосив глава держави.