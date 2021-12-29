С Путиным в одиночку, без США и НАТО, встречаться нельзя – президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис считает, что с российским лидером Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО. Об этом он заявил в интервью ERR.

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На вопрос журналиста, "вы готовы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", Карис ответил:

"Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе", – сказал президент Эстонии.

Карис заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена с Путиным "действительно многих встревожили".

"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тоже", – подытожил эстонский лидер.

Александр Матвиенко

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