UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С Путиным в одиночку, без США и НАТО, встречаться нельзя – президент Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 11:11
С Путиным в одиночку, без США и НАТО, встречаться нельзя – президент Эстонии - Фото
Алар Карис (Фото – ЕРА)

Президент Эстонии Алар Карис считает, что с российским лидером Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО. Об этом он заявил в интервью ERR.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос журналиста, "вы готовы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", Карис ответил:

"Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе", – сказал президент Эстонии.

Карис заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена с Путиным "действительно многих встревожили".

"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тоже", – подытожил эстонский лидер.

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России владимир путин геополитика нато требования вторжение Алар Карис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 