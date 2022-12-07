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С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 22:03
С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото - Фото
Авиабаза Дягилево (Фото: twitter.com/kromark)

На авиабазе Дягилево, которая 5 декабря была атакована неизвестными средствами поражения, пропали не менее девяти бомбардировщиков. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet, которые опубликовал в Twitter журналист Радио Свобода Марк Крутов.

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На снимке авиабазы Дягилево от 7 декабря видно, что с аэродрома исчез поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также пропали не менее девяти бомбардировщиков Ту-22М и еще несколько самолетов, отметил журналист.

По его мнению, часть самолетов могли быть перемещены на другие участки аэродрома.

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

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Наталія Медведєва
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война авиабаза дягилево
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