С территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области – Госпогранслужба
10.05.2022, 22:56
Фото - Госпогранслужба
Сегодня, 10 мая, вечером оккупанты с территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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"Вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумской области", – сказано в сообщении.
По данным пограничников, также произошло два обстрела из минометов территории Черниговской области со стороны российского села Новые Юрковичи.
Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.
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