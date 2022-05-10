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С территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области – Госпогранслужба

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 22:56
С территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области – Госпогранслужба - Фото
Фото - Госпогранслужба

Сегодня, 10 мая, вечером оккупанты с территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумской области", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, также произошло два обстрела из минометов территории Черниговской области со стороны российского села Новые Юрковичи.

Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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Яна Катасонова
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