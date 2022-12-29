UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Саакашвили в тюрьме был отравлен тяжелыми металлами – заявление эксперта в суде

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 16:50
Саакашвили в тюрьме был отравлен тяжелыми металлами – заявление эксперта в суде - Фото
Михеил Саакашвили в клинике (Фото - скриншот с видео)

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили во время пребывания в тюрьме получил отравление тяжелыми металлами, заявил в суде эксперт-токсиколог из США Дэвид Смит, сообщает портал Новости-Грузия.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На слушаниях в Тбилисском городском суде относительно ходатайства адвокатов Саакашвили об отсрочке наказания и/или его освобождении по состоянию здоровья, выступавший как свидетель защиты эксперт-токсиколог Дэвид Смит завил, что согласен с версией об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами.

Токсиколог заявил, что такая версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые установлены у Саакашвили. По его мнению, отравляющими веществами могли быть ртуть, висмут и барий, которые постепенно сами выводятся из организма, но при этом отравляют различные органы.

Эксперт считает, что эти металлы попали в организм Саакашвили в марте, когда он находился в тюрьме. После отравления интоксикация развивалась примерно два месяца, в клинику заключенный поступил уже с симптомами.

Смит заявил, что Саакашвили необходимо пройти экстренную детоксикацию организма, а так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, он рекомендует перевести его в зарубежную клинику. 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили отравление Грузия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 