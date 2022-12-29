Саакашвили в тюрьме был отравлен тяжелыми металлами – заявление эксперта в суде

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили во время пребывания в тюрьме получил отравление тяжелыми металлами, заявил в суде эксперт-токсиколог из США Дэвид Смит, сообщает портал Новости-Грузия.

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На слушаниях в Тбилисском городском суде относительно ходатайства адвокатов Саакашвили об отсрочке наказания и/или его освобождении по состоянию здоровья, выступавший как свидетель защиты эксперт-токсиколог Дэвид Смит завил, что согласен с версией об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами.

Токсиколог заявил, что такая версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые установлены у Саакашвили. По его мнению, отравляющими веществами могли быть ртуть, висмут и барий, которые постепенно сами выводятся из организма, но при этом отравляют различные органы.

Эксперт считает, что эти металлы попали в организм Саакашвили в марте, когда он находился в тюрьме. После отравления интоксикация развивалась примерно два месяца, в клинику заключенный поступил уже с симптомами.

Смит заявил, что Саакашвили необходимо пройти экстренную детоксикацию организма, а так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, он рекомендует перевести его в зарубежную клинику.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

В МИД заявили, что политики Грузии пытаются снять с себя ответственность за ситуацию с Саакашвили, состояние здоровья которого вызывает все большие опасения.

27 декабря польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экс-президент умрет в тюрьме

Сергій Бережний

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