Тайвань не верит Китаю и отвергает модель "одна страна, две системы"

Тайвань отвергает модель "одна страна, две системы", которую предложил Китай, заявило в четверг Министерство иностранных дел страны. Об этом сообщает Reuters.

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Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоанн Оу заявила, что только народ Тайваня может определять свое будущее.

Она также сказала, что Китай пытается использовать визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй как "предлог для запугивания народа Тайваня".

СПРАВКА. Принцип "одна страна, две системы" был предложен руководством Китая в начале 1980-х. Согласно этому принципу, как самостоятельное государство должен существовать только "один социалистический Китай", но при этом в Гонконге, Макао (которые Пекин тогда не контролировал) и Тайване могли бы оставаться экономические и политические системы западного либерального образца. Такая модель была использована, например, для ассимиляции Гонконга, который был передан Британией под юрисдикцию Китая в 1997 году, и где Пекин, в нарушение принятых тогда перед Гонконгом и Британией обязательств, проводит политику пошагового отказа от региональных демократических институтов.

2 августа 2022 года борт Нэнси Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

Министры иностранных дел стран Большой семерки выпустили совместное заявление по обострению ситуации вокруг Тайваня, в котором указали, что визит Пелоси в Тайбэй – не повод для агрессии.

Сергей Бережной

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