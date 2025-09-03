Самолет с президентом Литвы не смог вовремя сесть из-за рекламного дрона
Вечером 2 сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой не смог вовремя сесть в столице страны Вильнюсе из-за беспилотника, запущенного в рекламных целях. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций страны, передает медиа Delfi.
Взлеты и посадки в Вильнюсском аэропорту были приостановлены из-за того, что служба безопасности аэропорта сообщила компании "Воздушная навигация", что в районе Лепкальнис замечен подозрительный дрон.
Лепкальнис расположен недалеко от аэропорта, в нем находится парк зимних и летних развлечений:
Воздушное сообщение восстановили, когда стало известно, что беспилотник не представляет никакой угрозы.
По данным профильного министерства, БпЛА поднимали в рекламных целях и при этом не придерживались установленных требований.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают соответствующие службы.
"В сфере воздушного сообщения действуют строгие правила безопасности, поэтому министерство в ближайшее время вызовет на совещание представителей литовских аэропортов и "Воздушной навигации", на совещании оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что требует улучшения", – говорится в сообщении ведомства.
- Ранее, 31 августа, самолет с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен вынужденно приземлили в аэропорту болгарского города Пловдив из-за сбоев в работе GPS. Источники FT заявили, что событие рассматривают как операцию российского вмешательства.
- 2 сентября генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс "очень серьезно" воспринимает этот инцидент.
