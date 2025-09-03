Літак з президентом Литви не зміг вчасно сісти через рекламний дрон

Повітряне сполучення відновили, коли стало відомо, що безпілотник не становить жодної загрози

Ґітанас Науседа (Ілюстративне фото: Olivier Matthys / EPA)

Увечері 2 вересня літак з президентом Литви Ґітанасом Науседою не зміг вчасно сісти у столиці країни Вільнюсі через безпілотник, запущений у рекламних цілях. Про це повідомило Міністерство транспорту та комунікацій країни, передає медіа Delfi.

Зльоти та посадки у Вільнюському аеропорту були тимчасово зупинені через те, що служба безпеки летовища повідомила компанії "Повітряна навігація", що у районі Лепкальніс помічено підозрілий дрон.

Лепкальніс розташований неподалік від аеропорту, у ньому знаходиться парк зимових та літніх розваг:

Повітряне сполучення відновили, коли стало відомо, що безпілотник не становить жодної загрози.

За даними профільного міністерства, БпЛА підіймали з рекламною метою, не дотримавшись встановлених вимог.

Наразі обставини інциденту встановлюють відповідні служби.

"У сфері повітряного сполучення діють суворі правила безпеки, тому міністерство найближчим часом скличе на нараду представників литовських аеропортів і "Повітряної навігації", на нараді оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, з'ясують, що потребує поліпшення", – йдеться у повідомленні відомства.