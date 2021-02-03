Санкции против каналов Медведчука. Возможны провокации со стороны внешних сил – МВД

В Министерстве внутренних дел заявили, что получают информацию о возможных провокациях со стороны внешних и внутренних деструктивных сил в связи с введением санкций против телеканалов из "пула Медведчука". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.

По словам Шкиряка, правоохранители внимательно следят за событиями и готовы защищать территориальную целостность и внутреннюю стабильность в стране.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", – сказал Шкиряк.

В МВД предупредили, что в случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирования силовых и насильственных действий подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им законом и Конституцией.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и его телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука.

Зеленский объяснил миру это "тяжелое решение". В СБУ рассказали, где заканчивается свобода слова. В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом.

В Минкультуры решили попросить YouTube заблокировать каналы Медведчука.

Зеленский на встрече с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

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Наталия Медведева

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