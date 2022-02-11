UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции против РФ. Посольство Украины призвало другие страны следовать примеру Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 07:37
Санкции против РФ. Посольство Украины призвало другие страны следовать примеру Британии - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Посольство Украины в Лондоне призвало страны Запада следовать примеру Великобритании, которая приняла законодательство о жестких санкциях против России на случай нового вторжения РФ. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В посольстве приветствовали решение правительства Британии об усилении режима санкций против России, а также добавили: для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия.

"Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", – говорится в заявлении.

Посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что жесткие экономические санкции – это "цивилизованный ответ на российское бряцание оружием на границах Украины".

"С единой и прямолинейной позицией мы сможем послать Путину (президенту РФ. – Ред.) достаточно сильный сигнал, чтобы отбить у него охоту принимать катастрофическое решение о вторжении в Украину", – добавил он.

Читайте также интервью: Посол в Британии: "Мы обсуждаем военную помощь стран НАТО Украине. На случай катастрофы"

Санкции против РФ. Посольство Украины призвало другие страны следовать примеру Британии

Читайте также: Кулеба – о санкциях Британии против путинских олигархов: Горячие головы в Кремле остынут

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
правительство Великобритании санкции посольство вторжение вадим пристайко войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 