Санкции против РФ. Посольство Украины призвало другие страны следовать примеру Британии

Посольство Украины в Лондоне призвало страны Запада следовать примеру Великобритании, которая приняла законодательство о жестких санкциях против России на случай нового вторжения РФ. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

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В посольстве приветствовали решение правительства Британии об усилении режима санкций против России, а также добавили: для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия.

"Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", – говорится в заявлении.

Посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что жесткие экономические санкции – это "цивилизованный ответ на российское бряцание оружием на границах Украины".

"С единой и прямолинейной позицией мы сможем послать Путину (президенту РФ. – Ред.) достаточно сильный сигнал, чтобы отбить у него охоту принимать катастрофическое решение о вторжении в Украину", – добавил он.

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Марк Сировой

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