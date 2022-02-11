Санкции против РФ. Посольство Украины призвало другие страны следовать примеру Британии
Посольство Украины в Лондоне призвало страны Запада следовать примеру Великобритании, которая приняла законодательство о жестких санкциях против России на случай нового вторжения РФ. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.
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В посольстве приветствовали решение правительства Британии об усилении режима санкций против России, а также добавили: для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия.
"Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", – говорится в заявлении.
Посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что жесткие экономические санкции – это "цивилизованный ответ на российское бряцание оружием на границах Украины".
"С единой и прямолинейной позицией мы сможем послать Путину (президенту РФ. – Ред.) достаточно сильный сигнал, чтобы отбить у него охоту принимать катастрофическое решение о вторжении в Украину", – добавил он.
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- Россия стянула войска к украинским границам и потребовала закрыть для Украины двери в НАТО. Запад ей отказал.
- 10 февраля вступило в силу усиленное санкционное законодательство Великобритании против России.
- Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявляла, что российским олигархам будет негде спрятаться от санкций. В Кремле назвали заявление Трасс "очень тревожным".
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