Санкции против России не конкретизируют, чтобы она не смогла подготовиться – CNN
США и их союзники на этом этапе не конкретизируют, какие именно инструменты будут задействованы против России, чтобы не дать ей возможности подготовиться. Об этом CNN сообщили неназванные официальные представители стран-членов НАТО.
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По их словам, начавшиеся в Женеве переговоры между США, НАТО и РФ — это возможность для альянса изложить твердую и единую позицию: если Россия будет нагнетать напряженность, она столкнется с "серьезными экономическими последствиями, будут использованы инструменты, которые не использовались в 2014 году".
Собеседники телеканала не сообщили, что это будут за инструменты, потому что "обозначение их дало бы России возможность подготовиться", однако источники говорят, что это будет смесь жестких экономических санкций и увеличение войск НАТО на границах РФ.
"Путин — стареющий автократ, удрученный последствиями своего правления и краха Советского Союза. Россию разорил Covid-19, и будущее ее экономики экспорта углеводородов выглядит мрачно", – сказал Паси Эронен, аналитик Исследовательского центра изучения конфликтов.
Именно из-за этой экономической слабости Запад, если он будет единым, сможет навязать Путину свою политику.
"Его страна имеет экономику примерно такого же размера, как Нью-Йорк. Если бы Запад должным образом скоординировал экономические санкции против него и против российского бизнеса, он очень быстро был бы загнан в угол", — сказал финансист Билл Браудер.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты и их партнеры готовы ввести "невиданные санкции" против России, если она снова вторгнется в Украину.
- Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Джо Байдена сообщал, что США рассматривают возможность принятия против России жестких мер экспортного контроля, включающих ограничение импорта в РФ смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.
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