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18.03.2019, 16:57

САП: Есть первый приговор коррупционеру в виде лишения свободы

САП: Есть первый приговор коррупционеру в виде лишения свободы - Фото
Фото: depositphotos.com

Суд огласил приговор экс-главе Захаровской РГА Одесской области, который незаконно назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада

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Сегодня в суде Одессы объявлен первый за все время работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительный приговор с назначением наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Киевский райсуд Одессы огласил приговор бывшему главе Захаровской райгосадминистрации, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал самому себе надбавки на общую сумму более 65000 грн.

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В САП рассказали, что обвиняемый подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили для получения согласования на установку ему надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

В дальнейшем, чтобы скрыть свои преступлении намерении, чиновник устно обратился к замглавы Одесской ОГА с просьбой поставить "промежуточную" резолюцию в указанном письме, рассказали в прокуратуре.

"Заметим, несмотря на то, что письмо было подписано заместителем Одесской ОГА, его не отметили как входящий документ и не направили на рассмотрение главе", - сказано в сообщении.

Таким образом, обвиняемый, осознавая, что надбавки не согласованы в установленном законом порядке, подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада, отметили в САП.

Суд, поддержав позицию прокурора пятого отдела САП Дениса Демкива, признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

Кроме того удовлетворен иск о взыскании с обвиняемого 65 403,4 гривень в пользу истца.

24 февраля бывшего прокурора Кировоградской местной прокуратуры признали виновным в незаконном получении $10 тыс и назначили условное наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

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Теги: коррупция, приговор, сап
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