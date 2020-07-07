Сбитый Boeing в Иране. Зампрокурора рассказал о препятствиях в расследовании

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов сравнил доступ к месту трагедии сбитого Boeing 737 с доступом на оккупированные территории Донбасса и Крыма

Украина ведет расследование трагедии сбитого в январе иранскими военными Boeing 737 рейса PS752 авиакомпании МАУ, при недостатке доступа к месту преступления и без доступа к свидетелям трагедии. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью Укринформ.

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Он подчеркнул, что данные, которые есть в свободном доступе, говорят о том, что ЗРК ТОР Иран получил из России. По его словам, украинская сторона ожидает ответов от Ирана на четыре запроса о международной правовой помощи, которые, были направлены в первые месяцы после трагедии.

"А сейчас мы фактически ведем расследование при недостатке доступа к месту совершения преступления и его последствий, без доступа к свидетелям трагедии и даже при безмолвной тишине о создании международной следственной группы со стороны Ирана. То есть в таких же условиях, как с оккупированными территориями Крыма и Донбасса, при ограниченном доступе", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Мамедов также отметил, что экспертиза относительно сбитого боинга может дать ответы о причинах трагедии. Экспертиза заключается в том, чтобы детализировать причины, выяснить обстоятельства попадания ракеты и ее влияние на падение самолета, говорит замгенпрокурора.

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Кроме того, анализируется информация о предыдущих рейсах, которые предшествовали вылету Boeing 737 из аэропорта Тегерана, а также последние вылеты самолетов МАУ. "Изучаются данные с космических аппаратов, которые могли зафиксировать обстоятельства катастрофы", - сказал Мамедов.

Наталия Софиенко

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