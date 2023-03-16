OSINT от Defense Express: Сбитый MQ-9 Reaper подошел "вплотную" к главной базе РФ в Крыму

На видео Минобороны США с атакой Су-27 россиян на БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем в Defense Express заметили, что дрон якобы находился "вплотную" к главной военно-морской базе РФ в оккупированном Крыму.

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На видео зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает на него топливо. Во время повторной атаки он пролетел максимально близко к дрону, после чего одна из лопастей винта MQ-9 получила повреждение. Несмотря на это, дрон продолжил полет, но операторы приняли решение его затопить.

Журналисты отметили, что на этом видео есть некоторые детали, которые будто бы позволяют локализовать место событий.

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В частности, в кадр попала береговая линия. Благодаря сервису Google Earth в DE сравнили рельеф и предположили, что это район юго-западнее Севастополя.

На это якобы указывает отблеск от водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор.

Журналисты пришли к выводу, что дрон "вплотную приблизился к базе РФ", при этом он мог вести оптическую разведку благодаря камерам.

"В поле зрения дрона полностью находилась не только главная военно-морская база рашистов, но и авиабазы рядом с Севастополем, в том числе "Бельбек", – говорится в статье.

Журналисты, которые провели OSINT-анализ, не уточнили, сколько это в километрах – "вплотную". Также неизвестно, какая оптика снимала видео на БПЛА и насколько она отражает и/или искажает расстояние.

Как отмечают в США, MQ-9 Reaper находился в нейтральном воздушном пространстве, то есть минимум в 22 км от береговой линии.

4 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.

В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.

15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.

16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

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Наталія Медведєва

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