СБУ: В Киеве агент РФ пытался взорвать гвардейца, заманив на "свидание" с девушкой – фото
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что он по заказу российских спецслужб пытался убить бойца Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.
По данным следствия, задержанный должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины. Одной из его задач была ликвидация военного НГУ в Киеве.
Для этого гвардейца заманили в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств". Когда военный прибыл на локацию, россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство, которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал.
За совершение преступления правоохранители задержали 19-летнего жителя Киевской области, который искал "легких заработков" в Telegram-каналах. После вербовки он прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку, заявили в СБУ.
Затем мужчина приобрел скутер, в багажнике которого спрятал взрывчатку, и доставил его к месту запланированного теракта. После неудачного покушения он получил новую задачу: прибыть в Прилуки Черниговской области, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Одним из них был поджог военного автомобиля, а другим – подготовка теракта.
Правоохранители задержали фигуранта сразу после поджога автомобиля. Во время обыска у задержанного изъяли компоненты для взрывчатки и телефон с доказательствами работы на врага.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении теракта. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Спецслужбы регулярно разоблачают агентов России на попытках убийства украинских военных. 23 июня СБУ сообщила о задержании двух мужчин в Харькове, совершивших теракт с целью убийства военнослужащего ВСУ.
- 25 июня стало известно о задержании в Харькове 19-летней местной жительницы, подозреваемой в теракте – она передала военным заминированный скутер как "волонтерскую помощь". В результате взрыва погиб военный.